Нижний Новгород, 7 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Нижегородской области выявила допущенные в региональном министерстве спорта нарушения на 709,2 млн рублей, допущенные в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Андрей Репин @ ИА REGNUM Нижний Новгород

Специалисты провели проверку нижегородского минспорта и установили, что 49,6% выделенных на профессиональные спортивные клубы и организации денег министерство израсходовало с нарушениями или неэффективно.

Отмечается, что счетная палата уже возбудила административные дела по фактам нарушения условий предоставления госсубсидий и правил предоставления отчетов об использовании госсубсидий в отношении пяти некоммерческих организаций.