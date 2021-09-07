Ташкент, 7 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Главы МИД Узбекистана и Великобритании Абдулазиз Камилов и Доминик Рааб обсудили по телефону вопросы региональной и международной повестки, а также развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает 7 сентября внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

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В сообщении говорится, что в последние годы сотрудничество двух стран развивается динамично и приобрело качественно новый характер.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане и содействию мирному политическому процессу в этой стране. Выражена обоюдная заинтересованность в расширении взаимодействия в данном направлении», — говорится в сообщении ведомства.