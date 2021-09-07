Тбилиси, 7 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Грузии для граждан введут QR-коды, по которым можно будет определить их ковид-статус. Об этом 7 сентября сообщил в ходе брифинга сообщил глава инспекции труда при минздраве республики Бека Перадзе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Он рассказал, что пользователь должен будет разрешить приложению использовать его личные данные. По QR-коду можно увидеть, вакцинирован ли владелец смартфона, сдавали ли он недавно тест на коронавирус и болел ли COVID-19.

«На первом этапе использование приложения будет по желанию, на основании рекомендаций минздрава, для создания так называемых «зеленых зон», — сказал Перадзе.

Он отметил, что вскоре сотрудники минздрава Грузии проведу встречу с представителями бизнеса, чтобы ознакомить с принципами работы приложения.

Напомним, в Грузии с середины августа жители могут получить бесплатно ковид-паспорта. По последним данным, было выдано более 25 тыс. таких документов.