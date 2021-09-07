Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова Санкт-Петербурга откроет новый сезон большими гастролями в Москве. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе учреждения культуры. На свою основную сцену на набережной Фонтанки труппа театра вернется лишь в ноябре, когда в здании закончатся все ремонтные работы.

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ

По словам художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, который 7 сентября собрал труппу, 104-й сезон театр откроет большими гастролями в Москве. В рамках гастролей, которые пройдут с 13 сентября по 24 октября, состоятся московские премьеры спектаклей «Что делать», «Джульетта» и «Несолнечный город», а также кинопоказ нового спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».

На основной сцене, которая после капитального ремонта должна открыться 7 ноября, в сезоне 2021/22 года зрителей ждут не только премьеры как самого Андрея Могучего, который выпустит спектакль с Ниной Усатовой по мотивам рассказов Василия Шукшина, но и премьеры спектакля «Елизавета Бам» по произведениям Даниила Хармса в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса и спектакль японского режиссера Мотои Миура — «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского, премьера которого откладывалась ранее из-за пандемии.

Также началась работа по разработке концепции спектакля с рабочим названием «Праздник мыльных пузырей»: главный художник БДТ Эдуард Кочергин выпустит спектакль по собственной книге «Завирухи Шишова переулка. Василеостровские притчи». Также планируется спектакль «Привидения» по пьесе Генрика Ибсена в постановке режиссера Романа Мархолиа.

В 104-м сезоне в БДТ продолжится экспериментальный проект «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре», объединивший молодых, но уже опытных режиссеров: режиссер Евгения Сафонова поставит спектакль по роману Джона Максвелла Кутзее «Бесчестье», а режиссер Денис Хуснияров — вторую часть театрального сериала «В поисках утраченного времени» по роману Марселя Пруста (драматург Ася Волошина).

Напомним, 1 апреля 2021 года историческое здание на набережной реки Фонтанки закрылось на ремонт. Завершение работ в затопленном ранее подвале и на крыше планируется в четвертом квартале 2021 года. В настоящий момент ремонт выполнен на 95%.