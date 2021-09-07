Москва, 7 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Сегодня, 7 сентября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,37%, торгуясь на отметке 73,25 рубля. Евро подрастает на 0,27% достигая 86,89 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Давление на котировки российской валюты оказывают снижение на сырьевых рынках по широкому спектру позиций, краткосрочное подорожание доллара к валютам развивающихся рынков и данные о рекордной за 5 лет инфляции.

Инфляционные ожидания населения тоже высоки на фоне предвыборных денежных выплат пенсионерам и военным. В свете роста инфляции прогнозы участников рынка относительно предстоящего в пятницу заседания ЦБ РФ склоняются в пользу более резкого ужесточения монетарной политики.

Если в конце прошлой недели большинство ожидало повышения ставки на 0,25 процентного пункта, то сейчас более 60% ставят на повышение на 0,5 процентного пункта, до 7%.

Это в целом должно оказать поддержку курса рубля во второй половине недели. Но пока, вероятно, рубль спекулятивно продолжит слабеть, и 8 сентября возможно тестирование рубежей 73,50 и 73,75 рубля за доллар», — считает эксперт.

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