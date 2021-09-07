Минск, 7 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1419 и достигло 493 818. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Serge Serebro Коронавирус в Белоруссии. Витебск

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

«Зарегистрированы 493 818 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано 12 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 3859.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 485 248 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 7 921 679 тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1119 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.