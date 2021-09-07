Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Защитники Березовой рощи в микрорайоне Краснолесье города Екатеринбурга в преддверии выборов в Госдуму РФ призвали кандидатов в депутаты и членов политических партий спасти народный парк от вырубки компанией «Атомстройкомплекс». Видеоролик с обращением жителей публикует портал «Уралинформбюро».

Http://akademtos.ru Березовая роща в Екатеринбурге

Как отмечается в ролике, жители уже более трёх лет пытаются отстоять лесной массив, который, по их мнению, пытается вырубить и застроить руководитель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Застройщик планирует возвести здесь жилой комплекс «ART. Город-парк».

Местные жители полагают, что в результате масштабного строительства будет уничтожено 20 гектаров леса. Они добиваются сохранения Берёзовой рощи и признания её рекреационной зоной. И, казалось бы, уже добились помощи от властей. В частности, в мае 2021 года администрация Екатеринбурга согласились перевести участок в зону Р-1 (зона отдыха населения), в которой запрещено капитальное строительство. Позже идею присвоить народному парку статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) поддержало федеральное Минприроды.

Но добиться исполнения соответствующих решений оказалось непросто. Установленный администрацией Екатеринбурга запрет на вырубку деревьев застройщик тут же попытался опротестовать его через суд. А в июле 2021 года в районе пересечения улиц Краснолесья и Чкалова екатеринбуржцы обнаружили незаконную вырубку деревьев.

Активисты екатеринбуржского микрорайона Краснолесье обратились ко всем политическим силам и партиям с просьбой помочь сохранить народный парк нетронутым. Жители уральской столицы очень надеются на содействие политиков в вопросе окончательного признания массива особо охраняемой природной территорией с полным запретом капитального строительства.