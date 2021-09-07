Тирасполь, 7 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике, по данным на 7 сентября, вакцинацию от COVID-19 прошли 93 235 жителей или 20% населения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава ПМР.

Yarregion.ru Вакцинация

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В течение последних суток, по информации минздрава, первой дозой привились 18 человек, а второй — 1175. Также 373 жителя получили однокомпонентную дозу вакцины Johnson & Johnson от американской компании Johnson & Johnson.

«На сегодняшний день в наличии есть вакцины Janssen и AstraZeneca. К концу недели мы ожидаем поставки Pfizer и Janssen», — сообщила главный санитарный врач республики Наталья Берил.

Как сообщало ИА REGNUM, в ПМР, по последним данным, за время пандемии выявили 52 533 носителя SARS-CoV-2, из которых 42 — в течение последних суток.