* Талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 7 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осквернили могилу убитого террористами лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер. Об этом сообщил бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Фото повреждённого захоронения он опубликовал в Twitter, пишут РИА Новости.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видео из Панджшера

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали видеозапись из провинции Панджшер с территории усыпальницы Ахмада Шаха Масуда (Панджшерский лев, отец лидера Панджшерского сопротивления Ахмада Масуда). Авторы съёмки заверили, что не собираются разрушать мавзолей.