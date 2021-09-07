Рига, 7 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Латвии давно прошли те времена, когда журналисты, независимо от их взглядов и личного отношения, поддерживали коллег в противостоянии властям, выступали против несправедливости и в защиту друг друга. Об этом журналист Андрей Яковлев рассказал на странице партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Журналисты

Комментируя отмечаемый в мире 8 сентября Международный день солидарности журналистов, Яковлев заметил: «Конечно, кто-то может пытаться еще услышать противоположную сторону, но вступаться за тех, кто преследуется, это сейчас уже в прошлом. И очень жаль, что известное высказывание Вольтера «я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать», ныне уже не так актуально».

Яковлев считает, что раньше солидарность журналистов была намного выше, а в нынешнее время из-за раскола и сильной политизированности общества, цеховая солидарность представителей этой профессии оказалась близка к нулю.

Его особенно огорчает то обстоятельство, что руководство профессионального союза журналистов Латвии боится дать отпор постоянным попыткам властей страны заткнуть рот журналистам или очернить независимую прессу.

«Взять хотя был пример с председателем правления Латвийской ассоциации журналистов Ильей Козиным, который комментируя произошедшие у меня и у других журналистов обыски, заявил, что речь идет о разжигании журналистами национальной розни. Хотя это совсем не так, и по идее он, занимая такую высокую должность, все же явно должен был знать, что нам инкриминировали», — заметил он.

В 1958 году решением конгресса Международной организации журналистов был учрежден Международный день солидарности журналистов, который с тех пор ежегодно отмечается 8 сентября. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1943 году в нацистской Германии был казнен чехословацкий журналист Юлиус Фучик лишь за то, что в материалах он критически обличал нацистскую оккупацию своей страны.