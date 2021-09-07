Ереван, 7 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 4659 исследований на коронавирус, из которых 501 показало положительный результат. Об этом 7 сентября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

Nilses Коронавирус

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Всего, по данным NCDC, в стране выявили 245 765 носителей коронавируса. Из них 229 957 справились с инфекцией, в том числе 398 — за последние сутки. Умерли в республике 4939 пациентов с COVID-19, из которых 15 — в течение последних суток.

Стоит отметить, днём ранее в Армении в результате проведения 4307 тестов на коронавирус 239 показали положительный результат. 446 человек медики признали выздоровевшими, умерли 13 пациентов с COVID-19.