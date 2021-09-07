Джакарта, 7 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 39 165 980 человек или 18,81% жителей страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Количество людей, которым была введена первая инъекция вакцины против коронавируса, составляет 68 208 588 человек или 32,75%.

Правительство Индонезии намерено привить против коронавируса 208 265 720 человек.

Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 1,5 млн медиков. Между тем, 726 589 медиков получили третью дозу вакцины. Вакцинацию против коронавируса в стране также прошли 20,5 млн госслужащих, 1,9 млн учителей, 3,8 млн пожилых людей, 10,6 млн людей с ограниченными возможностями, 1,9 млн подростков в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии выдали разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцин против коронавируса от компаний Johnson & Johnson и CanSino.