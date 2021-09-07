Рига, 7 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В «идиотском и провокационном» процессе тестирования школьников Латвии на коронавирус COVID-19 виноваты как министерство здравоохранения, так и министерство образования и науки. С таким заявлением в парламенте страны выступил лидер оппозиционной партии «Согласие» Янис Урбанович, сообщил портал «МК-Латвия».

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Политик считает, что чиновникам минобразования и руководству школ следовало бы тщательнее оценивать предложения Минздрава «о плевках, колбах, которые кто-то будет передавать и получать» (тесты слюны школьников на наличие коронавируса — ИА REGNUM). По его словам, существующие проблемы в процессе тестирования учеников на коронавирус следовало предусмотреть заранее, а не подключаться к «тупому, идиотскому, провокационному процессу» без какого-либо обсуждения предложений минздрава.

Ранее партия «Союза зеленых и крестьян» в парламенте Латвии потребовала отставки руководства министерства здравоохранения за провал процесса тестирования школьников страны. По сообщениям местных СМИ, из-за обязательного тестирования и введенных ограничений в школах страны царит хаос, администрация не понимает, как организовать процесс очного обучения в новых обстоятельствах. Результаты тестов поступают с серьезной задержкой по времени, а то и вовсе отсутствуют.