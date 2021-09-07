Москва, 7 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что приватизация необходима, но народ уже устал от реформ, отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Приватизация

«Позвольте спросить: готова ли Россия наступить на те же грабли, с которых пыталась сойти все 90-е, и о каких «эффективных собственниках» идет речь? О тех, которые преступным путем или в рамках не менее бессовестных залоговых аукционов получили предприятия? Тех, которые коррумпировали общество и устраивали разборки на улицах города?» — задает вопросы Толстой в ТГ-канале.

Все граждане России прекрасно помнят, что такое приватизация, отметил парламентарий.

«И предлагать ее — значит не понимать самую суть нашего народа. Народа, уставшего от реформ авторства тех, кто не знает, чем живет простой человек», — уверен Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Счетной палаты Кудрин полагает, что в период посткризисного развития необходимо сокращать госучастие.