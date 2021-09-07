Тбилиси, 7 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Данные о числе случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в Грузии, возможно, значительно занижено по сравнению с реальной ситуацией. Об этом 7 сентября заявил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«На прошлой неделе у нас было до 4 700 случаев и сегодня мы ожидали, что будет в пределах 3500 — 3700, но их — 1965», — сказал врач.

Гамкрелидзе отметил, что на серверах, где размещаются данные системы здравоохранения Грузии, накануне были перебои в работе. Из-за этого часть данных могла не попасть вовремя в ежедневный отчёт. Это можно будет понять по тому, какие данные получатся 8 сентября.

«Хоть бы я ошибался Если у нас сегодня реально 1 965 случаев, то это это означает, что количество новых случаев сокращается в более высоком темпе», — сказал врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по данным на 7 сентября выявили 567 922 носителя коронавируса, в том числе 1965 — за последние сутки. 5 сентября в стране выявили 2210 случаев заражения, 6 сентября — 1120.