7 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинская власть предложила США создать зону свободной торговли, которая «укрепит экономику» и позволит финансировать гражданскую войну.

Мирослава Романенко, , 16:32 — REGNUM Киевские власти предложили Соединённым Штатам Америки создать зону свободной торговли, которая «укрепит экономику» и позволит финансировать гражданскую войну. Об этом 6 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава украинской дипломатии добавил, что подобная инициатива реализована в Польше. Эта страна, по утверждению Дмитрия Кулебы, зарабатывает деньги благодаря своей «сильной экономике», создаёт резервы и «тратит их потом на оборону».

Командующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на YouTube-канале «Факты ICTV», а также в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина» и на странице издания «Шарий.net». Многие задались вопросом: чем Украина собралась торговать с США, если уже и так было продано все, что только можно. В целом люди критически отнеслись к идее, которую высказал глава МИД Украины.

«Ну да, это как в 2014 году Порошенко подписал договор об евроассоциации на 600 миллионов и при этом потерял рынки на 20 миллиардов зелени», — написал Алексей Б.

«Так думали, что халява от России безгранична», — ответил ему Иван Ж.

«Пора бы уже президенту немного приземлиться и вернуться в реальный мир. Я, конечно же, не против его сказочного оптимизма, но лучше бы он искал, с кем торговать поближе, с кем-то, к примеру, из ЕС, это будет куда более реалистичнее, нежели то, что США с какого-то перепугу откроют для нас свой рынок», — отметил D. C.

Владимир Зеленский и Дмитрий President.gov.ua

«Мы им сырьё и землю за бесценок. Они — весь свой ненужный хлам втридорога…» — отреагировала Светлана С.

«Они постоянно говорят о войне, а не о стремлении к миру», — написала Лариса.

«А торговать чем он будет?.. Уже всё продал. Осталось трубу (украинскую газотранспортную систему. — М. Р.) порезать на металлолом», — добавил Эдуард Е.

«А какова реакция на это предложение у американской стороны, господин министр, было бы интересно узнать?.. Интересно, а просчитаны ли предполагаемые выгоды (и/или потери) для украинского рынка (и национального производителя) на краткосрочную и долгосрочную перспективу? Другой вопрос (не менее интересный): как согласуются такие инициативы в контексте уже заявленных «евро-ориентиров» Украины?» — поинтересовалась Наталия И.

«Она и так свободная. Мы, как туземцы, за бусы и зеркальца… [потеряли] всё», — написал Serega K.

«Пора бы уже открыто признать, что эти так называемые «политики» являются иностранными агентами. И к Украине никакого отношения не имеют, от слова совсем. Так смысл их слушать, а тем более исполнять их распоряжения. Одно слово «враг народа Украины»!» — отреагировал Феликс К.

«А мы вообще без США хоть что-то сделать можем?» — поинтересовался Евгений Н.

«Это когда Украина покупает в кредит у США за деньги США!» — отреагировал Роман Викторович.

Визит Владимира Зеленского в США President.gov.ua

«Лишний раз убеждаюсь, что в правительство приходят случайные люди с дипломами из подворотни. Зона свободной торговли может быть только при равном партнерстве, и это приводит к жесточайшей конкуренции. Обычно сильные навязывают (навязывали) слабым зону свободной торговли для захвата всего внутреннего рынка и уничтожения мало-мальски конкурентоспособных производств слабых. В результате — полная зависимость слабого от сильного. Колониальная система. Давай Кулеба, жги дальше», — написал Александр Васильевич.

«А зачем это американцам? Они и так свои товары беспошлинно на Украину ввозят, а сами от ввоза украинского металла, например, денежки имеют», — подытожил Сергей Евгеньевич.

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