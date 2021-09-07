7 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что на внеочередном заседании Верховная рада Украины вынесет на обсуждение проект постановления о принятии специального обращения к Конгрессу Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Оксана Переможенко, , 14:18 — REGNUM На внеочередном заседании Верховная рада Украины вынесет на обсуждение проект постановления о принятии специального обращения к Конгрессу Соединенных Штатов Америки о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Об этом 6 сентября в своем телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик уточнил, что внеочередное заседание Рады может состояться 9 сентября.

Новость обсудили на YouTube-канале издания Klymenko Time. Многие указали на то, что пример Афганистана, имевшего такой же статус, ничему Киев не учит.

«Жизнь ничему не учит: Рада будет просить у США статус «основного союзника вне НАТО» — такой же был у Афганистана. «Блестящий» пример для подражания», — отметили журналисты издания Klymenko Time.

«Фу! Как это унизительно смотрится! Ну возьмите нас хоть кем-нибудь, хоть полы мыть, хоть кофе подносить, ну хотя бы рабами возьмите! Помните майдан «за Свободу!» — отреагировал Вовка Ф.

«Думают, им дадут денег и не кинут. Ну, успехов, крысы-попрошайки», — с сарказмом добавил «Не тот, о ком думаешь».

«Зеленский получил домашнее задание от Байдена — тащить Украину в военное тягло любой ценой, и для видимости Рада обращается к «союзнику», а они потом скажут, а что, они сами попросили», — отметил mad max.

«Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса. Идиоты», — отреагировал S4ASSTYE.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (сс) U.S. Secretary of Defense

«Не, ну украинцы-то ради дружбы с США и демократии *опу на британский флаг порвут, это вам не афганцы, которые так и не прониклись демократией или вообще не поняли, зачем она им», — пишет ¡No Pasarán!

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«Так с союзниками вместе очень успешно дерибанятся огромные бюджеты, которые потом при бегстве не помещаются в вертолёты. Всё остальное несущественно», — отреагировала marianna l.

«Идея о том, чтобы перевести деньги, которые разворовывали в Афганистане, на себя, не покидает головы украинских «демократов». Не сомневаюсь, что у них уже есть пул сторонников в Конгрессе США. Байден этих упырей сильно подрубил. Чем Украина не выход? Может, и получится воровать теперь через неё. К судьбе Украины это отношения не имеет, как не имело к судьбе Афганистана. Вот будет интересно, если прокатит», — написал Andrew O.

«Заграница вам поможет! Такими словами Бендер разводил лохов на деньги. Главное, чтобы Украина верила в это. Если честно, то Украина уже порядочно надоела со своими высказываниями и хотелками. Независимость — так независимость, в том числе и от российского газа и нефти. Хватит уже содержать Украину за свой счет, а она еще умудряется за наши же деньги и нас же грязью поливать», — добавил Андрей К.

Вывод войск США из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

«И где теперь тот Афганистан??? Ничему жизнь и история не учат!!!» — отметила Ирина А.

«Грабли не несут ответственности за тех, кто на них пляшет», — добавила «Елена Премудрая».

«Так это умный учится на своих и чужих ошибках, а Украина чемпион по наступлению на все, какие только бывают, грабли!» — подытожил Родион.

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