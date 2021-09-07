Москва, , 14:57 — REGNUM Российскому обществу пора перестать реагировать на деструктивные декларации украинских политиков по вопросам Крыма и Донбасса. Крым выбрал вхождение в Россию и пересмотр результатов референдума, будет противоречить Конституции нашей страны и воле его граждан, считает эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 7 сентября.

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«Про Крым на Украине могут забыть, этот вопрос исторически решенный, и никогда в будущем пересмотру не подлежит. Это нарушение конституции нашей страны», — заключил Ионов.

В ответ на очередные угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, чтобы Россия не пыталась «соскочить» с обсуждения темы принадлежности полуострова Крым, Александр Ионов отметил, что вопросы, которые поднимаются в политической повестке Украины Россию касаться не должны. Те заявления и декларации, которые исходят от украинских политиков больше похожи на предвыборную агитацию и обещания, которые никто и никогда выполнить не сможет. Эти обещания направлены лишь на то чтобы будировать мировое сообщество и привлекать к себе внимание.

По словам эксперта, в принципе складывается такая ситуация, при которой на Украине нет никаких проблем с экономикой, внешнеполитическими отношениями, все хорошо внутри страны, и кроме вопросов Крыма, Донбасса и Луганска больше никаких вопросов нет. Поэтому постоянный хайп вокруг вопросов Крыма и референдума по вхождению в Россию более интересен украинским политикам.

В виду очевидной деструктивности подобных дискуссий, эксперт призвал гражданское общество России прервать всяческое общение на этот счет: «Вопросов крайней степени шизофрении, которая идет со стороны украинских коллег, мы должны избегать и в прения с ними не вступать. Только по конкретным историям, как начнут Минские договоренности соблюдать, тогда и можно к каким-то дискуссиям возвращаться».

Напомним, что ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказывал предположения о том, что на предполагаемой встрече президентов России и Украины Владимир Зеленский непременно поставит вопрос о территориальной принадлежности Крыма.

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