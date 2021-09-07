Джакарта, 7 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Индонезии выдало разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцин против коронавируса от компаний Johnson & Johnson и CanSino, сообщает CNN Indonesia.

Вакцина Johnson & Johnson's

По данным клинических испытаний, эффективность вакцины Johnson & Johnson составляет 67,2%, а эффективность вакцины Convidecia, производимой CanSino, составляет 65,3%.

«Таким образом, обе вакцины соответствуют стандартам качества», — заявили в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Власти Индонезии дали разрешение на использование в стране вакцин Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Novavax.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо еще раз заявил, что коронавирус не может полностью исчезнуть из мира.