Москва, 7 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. По оценкам ведущих аналитиков и СМИ, доля государственной собственности в России за последние 10 лет подросла почти на 9% и достигла 48%. Увеличение доли государства было, очевидно, вынужденным на фоне усиления геополитической напряженности между Западом и Россией. Сегодня государственный контроль экономики страны очень эффективный, бюджет профицитный, а за последний год Россия стала пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

gdsteam Цифровая экономика

«Россия уже порядка 20 лет является высокоразвитой рыночной экономикой. Вопрос о честности и прозрачности проведенной в 90-е годы приватизации пока остается на совести молодых реформаторов эпохи Бориса Ельцина.

Однако можно констатировать, что и корпорации с участием частного капитала, и государственные публичные «голубые фишки» сегодня являются очень успешными. Тот же Газпром в течение восьми месяцев текущего года подорожал на Московской бирже почти на 40%.

Стратегически важные отрасли и корпорации страны должны оставаться под присмотром государства, участие в них западных инвесторов не всегда является благом. Западный капитал давно облюбовал акции многих секторов российских компаний, в первую очередь благодаря очень привлекательной дивидендной политики.

Сегодня в России сложились очень привлекательные условия для повышения доли капитала в российском бизнесе. Из-за санкций и относительно слабого рубля российский фондовый рынок недооценен почти в два раза.

Стоит также напомнить, что за рубежом российские частные и юридические лица разместили порядка $1,1 трлн. Возможно, уже настало время вывести хотя бы 50% от этой суммы и вложить их в российский бизнес.

В любом случае кризиса российская экономика сегодня не испытывает, а приток частного капитала никогда не будет лишним. Однако уже порядка 30 лет Россия остается экспортером капитала», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что важно сокращать участие государства в экономике в периоды посткризисного развития.

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