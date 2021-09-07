Москва, 7 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Если в РФ вновь начать приватизацию, не обеспечив соблюдения ряда условий, то это может снова обернуться кошмаром 1990-х годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал идеи главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в РФ следует уменьшить долю государственного сектора в экономике, в том числе и потому, что это позволит стране получить большие прибыли от приватизации.

Forocoches.com Итоги приватизации

«Снижение доли государственного сектора само по себе отнюдь не является панацеей, — сказал Ермолаев. — Требуется выполнение целого ряда других условий. Это и достаточная гарантия прав собственности, без которой не будет достаточных инвестиций. Это и защита конкуренции, без которой мы будем постоянно переплачивать из-за сговоров фирм. Это и защита государства от лоббистского влияния крупного капитала. Если все это не сделать, приватизационного кошмара а-ля 1990-е годы не избежать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, утверждения о том, что госсектор экономики непременно обладает более низкой эффективностью, чем частный, не следует воспринимать как аксиому.