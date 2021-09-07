Москва, 7 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Когда руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин говорит о том, что в РФ надо снижать долю государственного сектора в экономике и проводить приватизацию, то надо понимать, что речь идет об одном из фундаментальных в экономической науке вопросов, на который до сих пор нет простых ответов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Приватизация

«Вопрос о роли государства в экономике — один из фундаментальных в экономической науке. Поэтому простых ответов на него, в том числе применительно к российской экономике, не существует, — сказал Ермолаев. — С точки зрения эффективности используемых ресурсов, частные компании в подавляющем числе случаев более эффективны».

Но, как подчеркнул Ермолаев, есть нюансы.

«Например, не эксплуатируют ли частные компании свою рыночную власть для контроля над заработной платой своих работников? Или для контроля над ценами на рынках? Достаточно ли у государства административной способности контролировать уплату налогов частными компаниями? Контролировать объемы выбросов вредных веществ? Опыт 1990-х годов показал, что государство даже там, где необходимо, было достаточно плохим контролером деятельности частных компаний. Потом маятник качнулся в другую сторону», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идеи Кудрина жестко раскритиковал экономист Михаил Хазин.