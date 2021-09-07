Москва, 7 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Заявления о том, что эффективность управления собственностью повышается после ее приватизации, — это ложь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал предложения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости снижения в РФ доли государственного сектора в экономике и пользе приватизации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Хазин

«Утверждения о том, что от приватизации повышается эффективность, — это ложь, — сказал Хазин. — Нужно создавать систему управления. Об этом говорится много лет. И для этого нужно планирование. Потому что в любой корпорации существует отдел планирования. Более того, одно из самых жестких требований к менеджерам любых частных корпораций — это выполнение KPI по продажам, по производству и так далее. Это и есть планирование. И если вы от планирования отказываетесь, то, разумеется, ничего, кроме тотального воровства и бесхозяйственности, не будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин объяснил, с чем связаны тезисы о неэффективности государственного управления.