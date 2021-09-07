Москва, 8 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий комиссию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Поправки предусматривают введение запрета на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физическими лицами услуг ЖКХ.

Одновременно вводится запрет для банков, операторов почтовой связи, платежных агентов, банковских платежных агентов (субагентов) отказывать физическим лицам в приеме и переводе денежных средств в счет оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в связи с введением запрета на взимание с граждан комиссионного вознаграждения за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

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Учитывая уровень доходов большинства граждан нашей страны, сумма взимаемой комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства является для них существенной, такой аргумент привел Нилов в ТГ-канале.

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Сейчас комиссионное вознаграждение за оплату услуг ЖКХ составляет до 3%.

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Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не должен превышать 15%.