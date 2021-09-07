Вашингтон, , 14:28 — REGNUM США стоит воздержаться от каких-либо далекоидущих шагов в отношении Белоруссии, которая якобы развязала с помощью беженцев и мигрантов «гибридную войну» против стран-членов ЕС, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 7 сентября в The American Conservative.

«Основное внимание в Соединенных Штатах и во всем мире в последние несколько недель было ожидаемым образом сосредоточено на ситуации в Афганистане, и незамеченными остались некоторые очень тревожные события в Восточной Европе», — отметил Карпентер, указав на то, что на рост напряженности между Белоруссией и ее соседями — странами-членами НАТО.

«Дело не шуточное, поскольку Соединенные Штаты в соответствии со статьей 5 устава НАТО обязаны оказывать помощь другому члену североатлантического альянса, если его безопасность находится под угрозой. Пока дело не дошло до кризиса, но за ситуацией стоит внимательно следить», — добавил он.

Карпентер обратил внимание, что на этот раз источником напряженности стал поток мигрантов и беженцев, направляющихся через Белоруссию в страны Прибалтики и Польшу. Власти Литвы даже поручили своим силовикам в случае необходимости применять силу, чтобы остановить прибытие нелегалов в страну. После этого режим чрезвычайного происшествия у себя ввела Латвия, а Литва возвела забор с колючей проволокой на границе — ее примеру впоследствии последовали Латвия и Польша. Руководство этих стран обвинили белорусского президента Александра Лукашенко в том, что тот использует мигрантов в «гибридной войне».

По словам эксперта, отчасти такая реакция со стороны стран Прибалтики и Польши связана с их желанием получить дополнительное финансирование от ЕС и НАТО.

«Однако пока что очередная шумиха вокруг беженцев — это спор между Белоруссией и членами ЕС. Вашингтону следует стремиться к тому, чтобы оно таковым и оставалось, не вмешиваться и не позволять вмешиваться НАТО. Любой шаг привел бы к значительно более серьезной конфронтации, поскольку недопущение попадания Белоруссии в орбиту Запада является приоритетным интересом для России», — отметил Карпентер.

Он подчеркнул, что дальше своего «излюбленного дела» — введения санкций против Минска за нарушение прав человека — администрации Джо Байдена идти не стоит в своем вмешательстве.

«Руководители США должны дать правительству Польши, Литвы и Латвии понять, что Соединенные Штаты не пойдут на ненужный риск и не станут поддержать их против Лукашенко в вопросе беженцев. Очередная ссора определенно является случаем, когда Вашингтону следует оставаться в стороне и позволить европейским странам решать самим собственные проблемы», — заключил он.