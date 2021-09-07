Москва, , 14:26 — REGNUM В октябре или ноябре текущего года может пройти первое заседание совместной рабочей группы России и ОАЭ по вопросам водородной энергетики. Об этом 7 сентября рассказал посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

Водородная энергетика morbihan-energies.fr

«Первое заседание рабочей группы, возможно, состоится в Москве, в рамках Российской энергетической недели в октябре, или же в Абу-Даби, в рамках Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021 в ноябре», — сказал он в интервью ТАСС.

Помимо этого, посол ОАЭ уточнил, что у России есть передовые технологии в области оборудования для разведки, добычи и переработки углеводородов, а также все возможности для того, чтобы быть лидером в трансформации энергетического рынка мира в будущем.

«Сотрудничество России и ОАЭ в данном направлении будет крайне выгодно для обеих стран. У обеих стран есть значительный энергетический потенциал, генерирующие мощности, географическая близость к потенциальным потребителям водорода, большой научный задел в сфере производства, транспортировки и хранения водорода, а также действующая транспортная инфраструктура», — добавил Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

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