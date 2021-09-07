Тбилиси, 7 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В Грузии разрешается проводить спортивные мероприятия. Об этом 7 сентября сообщил на брифинге начальник оперативного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.

(сс) Alexxx Malev Тбилиси. Грузия

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В стране с 10 августа запретили проводить массовые мероприятия, но для спортивных состязаний будет сделано исключение. Для этого нужно будет соблюдать ряд карантинных ограничений.

«Соревнования должны проходить без зрителей, все участники должны быть привиты или иметь результат проведённого за последние 72 часа ПЦР-теста или теста на антиген, сделанный в течение последних суток», — сказал Гибрадзе.

Стоит отметить, что в Грузии начала улучшаться эпидемиологическая обстановка. С 13 сентября в стране будет разрешено возобновить работу общественному транспорту.