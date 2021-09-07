Волгоград, 7 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Волгоградской области 7 сентября подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заболеваний COVID-19 превысило 84 тысячи. Зарегистрировано 14 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 21 районе региона. В целом, коронавирус подтверждён у 84 161 жителя Волгоградской области. Справился с заражением 74 641 человек, в том числе 304 — выписаны за сутки. Продолжает лечение в стационарах и амбулаторно 7 121 пациент.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 399 человек.