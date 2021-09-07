Берн, 7 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В первую неделю сентября заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире несколько снизилась по сравнению с концом августа. Это 7 сентября следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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По информации ВОЗ, в последние семь дней августа в мире выявляли ежедневно более 700 тыс. носителей коронавируса. Вместе с тем в первую неделю сентября такое же число было выявлено только в один день, а в остальные дни оно в среднем держалось на уровне 600 тыс. заразившихся SARS-CoV-2.

При этом отмечается, что в наибольшей степени темпы распространения нового заболевания снизились в странах Южной Америки и Южной Азии, в то время как в Европе наблюдается неоднородная ситуация, а в Израиле и государствах Юго-Восточной Азии заболеваемость выросла до максимальных значений.

Также уточняется, что, согласно данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире выявлено в общей сложности свыше 221 млн носителей SARS-CoV-2 за все время пандемии при более чем 4,57 млн скончавшихся от COVID-19.