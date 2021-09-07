Цхинвал, 7 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 230 тестов на коронавирус, из которых 27 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 7 сентября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 5129 носителей SARS-CoV-2, из них 4402 выздоровели, в том числе 20 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 727 носителей коронавируса. Данных о новых смертях среди пациентов с COVID-19 нет.

6 сентября в Южной Осетии сообщили о 25 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 225 тестов. Данных об умерших в «красной зоне» не было.

Стоит отметить, что в Южной Осетии продолжает расти число выявленных носителей SARS-CoV-2. В течение последней недели число активных случаев в республике увеличилось почти на 100.