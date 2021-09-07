Веллингтон, 7 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Исходя из числа новых ежедневных случаев заражения коронавирусной инфекцией Новая Зеландия продолжает постепенный выход на плато после того, как 7 сентября в стране был выявлен 21 зараженный. В течение последних трех дней подряд в Новой Зеландии регистрировалось порядка 20 новых случаев заражения коронавирусом в день. Об этом 7 сентября написала британская The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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Все новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки были выявлены в Окленде, самом крупном городе Новой Зеландии, который в настоящее время считается эпицентром нынешней вспышки коронавируса и продолжает оставаться в состоянии локдауна четвертого уровня.

Остальная часть страны выйдет из-под жестких антикоронавирусных ограничений вечером 7 сентября. В то же время отмечается, что такие меры по инфекционному контролю, как масочный режим, будут сохранены.

Общее число случаев нынешней вспышки «Дельта» варианта SARS-CoV-2 в Новой Зеландии составляет 841.