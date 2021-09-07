Баку, 7 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Обучение в школах Азербайджана в новом учебном году будет проходить в очном формате. Об этом 7 сентября сообщил министр образования республики Эмин Амруллаев.

Minobr.astrobl.ru В классе

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Он отметил, что сначала в школы пойдут ученики с первого по четвёртый классы — 22 сентября. С 29 сентября на занятия смогут пойти учащиеся остальных классов. Предполагается, что учебная неделя будет пятидневной, но для старших классов могут ввести дополнительный день.

Студенты вузов, колледжей и профтехучилищ смогут начать учиться с 29 сентября, но с ограничениями. На занятиях в одной аудитории могут находиться до 60 человек.

Амруллаев отметил, что все преподаватели должны быть вакцинированы или иметь справку о противопоказаниях. От родителей ковид-паспорт требовать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане, согласно последним данным, выявили 445 278 носителей SARS-CoV-2, в том числе 2406 — за последние сутки.