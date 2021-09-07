Джакарта, 7 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 7201 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По состоянию на 7 сентября в Индонезии выявлено 4 140 634 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 14 159 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 3 864 848 человек.

В период с 6 по 7 сентября 2021 года от COVID-19 скончались 683 жителя Индонезии. Эпидемия унесла жизни 137 156 граждан Индонезии.

В настоящее время в стране зарегистрировано 138 630 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что количество случаев заражения коронавирусом в стране сократилось на 6,7%.