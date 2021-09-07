Осло, 7 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В настоящее время в столице Норвегии резко выросло число зараженных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 среди лиц молодых возрастов. Поэтому столичные власти Осло вводят массовое тестирование учащихся школ на коронавирус. Об этом 7 сентября сообщил телеканал NRK.

dconvertini Осло

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Отмечается, что каждую неделю 40 000 учеников начальных и средних школ будут проверять себя на коронавирус самостоятельно. Затем собранные образцы они будут сдавать в лаборатории по принципу drop-in.

«Главное сейчас, чтобы мы разорвали цепочки заражения. Таким образом, такая мера абсолютно оправдана», — заявил в интервью NRK заместитель главного врача Осло Миерт Скьольдборг Линдбоэ.

Отмечается, что самотестирование на наличие SARS-CoV-2 будет только добровольным.