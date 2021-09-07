Хельсинки, 7 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Правительство Финляндии намерено снять все ковид-ограничения в стране в середине октября. Именно тогда от COVID-19 в стране будет привито 80% населения. Об этом 7 сентября написала газета Svenska Yle.

Финляндия

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Отмечается, что часть ограничений будут отмены уже в ближайшие дни.

«Мы не будем ждать, пока мы достигнем целевых показателей по вакцинации, и мы начнем постепенно снимать ограничения уже сейчас», — заявила в ходе пресс-конференции министр социальных дел Финляндии Криста Киуру.

Всего на начало сентября в Финляндии от COVID-19 скончались 1 030 человек, а 21 пациент с COVID-19 находился в реанимации.