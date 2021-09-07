Москва, 7 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Москве 25-й день рождения отмечает уникальное учреждение, где помогают бездомным людям — Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки. За последние пять лет здесь оказали более 5,5 млн самых разных услуг для бездомных людей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 сентября сообщил руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Бездомный

«За 25 лет Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки прошел путь от места ночлега для нескольких нуждающихся до серьезного механизма городской поддержки бездомных людей. Только за последние пять лет здесь оказали более 5,5 миллионов самых разных услуг, а число предоставляемых услуг увеличилось почти в 5 раз. В центре и его филиалах можно получить ночлег, еду, одежду, юридическую и психологическую поддержку, а также помощь социальных работников и профильных НКО. Город готов прийти на помощь каждому»,— прокомментировал Евгений Стружак.

За 2021 год в учреждении провели ремонт: модернизировали приемное отделение с возможностью единовременного размещения до 60 маломобильных граждан, трансформировали пространство учреждения для разделения потоков обратившихся за помощью людей. Работа центра по новым стандартам позволяет успешно интегрировать людей в общество и сформировать гуманное отношение к людям на улице.

В зимнее время в центре на ночлег ежедневно приходят до 350 людей, летом — до 170. На территории учреждения в пункте оказания срочной социальной помощи организовано горячее питание: профильные НКО, благотворительные организации, коммерческие структуры и предприниматели ежедневно в среднем выдают от 300 до 450 порций, и только за 2020 год их выдано более 100 тысяч. Особенно востребованной остается доврачебная медицинская помощь — за последние пять лет оказано более 170 тысяч таких услуг.

Людям предлагаются не только разовые услуги, но и целая программа ресоциализации, которая позволяет полностью изменить свой образ жизни: за последние пять лет её прошли более 5 тысяч человек. Тем, кто обратился в Центр социальной адаптации, помогают восстановить документы, оформить инвалидность и социальные выплаты, найти родственников, оказывают психологическую и юридическую помощь, а жителям других регионов — вернуться домой.

С 2012 года в центре социальной адаптации работает мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль». Мобильные бригады круглосуточно выезжают на вызовы неравнодушных граждан, которые хотят помочь бездомным людям. За последние пять лет в диспетчерскую службу поступило почти 25 тысяч звонков, а с марта этого года центр начал принимать вызовы по номеру «112». Также сотрудники патруля самостоятельно обходят парки, скверы, привокзальные территории и предлагают бездомным гражданам помощь. Если человек соглашается, его отвозят в центр, где с ним продолжают работать профильные специалисты.

У центра есть четыре отделения: «Ясенево», «Косино-Ухтомское», «Дмитровское», «Востряково». Все они рассчитаны на комплексное социальное обслуживание людей в условиях круглосуточного пребывания.