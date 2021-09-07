* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Стокгольм, 7 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. 6 сентября в Швецию (аэропорт Арланда) прибыли три женщины с детьми, которые ранее содержались в курдских лагерях по подозрению в терроризме. Уже на следующей день, 7 сентября, шведская новостная служба SVT Nyheter сообщила, что остальные гражданки Швеции, находящиеся в Сирии, прибудут на родину в течение сентября.

Publicdomainpictures.net Флаг Швеции

Отметим, что женщины, о которых идет речь, были женами террористов, ранее сражавшихся на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данной причине в Швеции их называют «женщины ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По данным телеканала SVT, представители курдской автономии сообщили всем женщинам со шведским гражданством, что по согласованию с правительством Швеции они покинут Сирию и отправятся домой уже в этом месяце. Они будут доставлены в страну тремя отдельными рейсами.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.