Рига, 7 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Все те, кто отказался от вакцинации или не переболел коронавирусом до сих пор, обязательно заразятся новым, более опасным, «Дельта» штаммом болезни. Об этом глава Государственного совета Латвии по иммунизации, инфектолог Даце Завадска заявила в интервью «Радио 4».

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Она признала, что вирусом могут заразиться и прошедшие вакцинирование, но, уточнила она, речь идет о примерно 10% таких людей. А вот невакцинированные рискуют куда больше, подчеркнула Завадска, которая напомнила, что «Дельта» штамм значительно опаснее прежних разновидностей коронавируса. По ее словам, новому штамму подвержены как совершенно здоровые люди, так и молодые по возрасту, что раньше наблюдалось в значительных меньших количествах. Значительно увеличилось и число смертельных исходов при заболеваниях, не скрывает она тревоги.

«Заразность вируса (я говорю о «Дельте») такова, что в этом сезоне, до следующего лета, все невакцинированные с большой вероятностью переболеют. И к сожалению, привитые их не защитят», — заявила главный инфектолог страны.

Она подчеркнула, что особенно важно привиться еще не привитым пожилым людям, а также людям, у которых есть различные заболевания и которые пьют медикаменты, так как в противном случае «Дельта» штамм их настигнет в числе самых первых.