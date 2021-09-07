Стокгольм, , 13:44 — REGNUM С 2016 года правительство Франции придерживается «шведской модели», согласно которой покупка секс-услуг считает уголовным преступлением. Однако закон будет пересмотрен в Европейском суде по правам человека, где представители правительства Швеции также примут участие. Об этом 7 сентября сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции Pixabay.com

Отмечается, что закон должен быть рассмотрен по требованию ряда секс-работников, поскольку они утверждают, что французское законодательство нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

«Для Швеции чрезвычайно важно, чтобы мы защищали такое законодательство, мы были первыми в мире, кто ввел данный вид законодательства, и мы считаем его эффективным средством пресечения торговли людьми и сексуальной эксплуатации», — заявил в эфире радиостанции Sveriges Radio министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

По словам министра, законодательство, запрещающее покупку секса, никои образом не нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.