Москва, 7 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В условиях низкой рыночной активности и локального восстановления доллара на международной арене, рубль подешевел на торгах6 сентября, отступив от максимумов конца июня, отмеченных в конце прошлой торговой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 7 сентября, пара доллар/рубль продолжает развивать подъем, превысив отметку 73 руб. и направляясь к следующему ближайшему сопротивлению в районе 73,20 руб.

После достижения зоны 72,40 руб., котировки пары перешли к восходящей коррекции — покупатели оживились на более привлекательных уровнях с оглядкой на некоторое восстановление общего спроса на USD, который приходит в себя после слабого отчета по занятости.

Нефть тем временем находится в привычном диапазоне и выгляди относительно стабильно, не подавая значимых сигналов нашей валюте. Нефть марки Brent отскочила от зоны $71,50 за баррель и сегодня расположилась над уровнем $72 в ожидании новых сигналов.

После подъема акций в Азии, спрос на риск начал угасать, что вылилось в возобновление покупок защитного доллара и обернулось против рубля. В случае прохождения области 73,20 руб. пара нацелится на 73,40 руб.

В отсутствие заявленных на сегодня экономических отчетов из США, котировки будут руководствоваться динамикой спроса на риск.

В этом контексте к концу сессии многое будет зависеть от настроя игроков на американских площадках, которые возвращаются после длинных выходных», — пояснил эксперт.

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