Рига, 7 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Администрация Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS) ввела с 6 августа режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Из-за режима ЧС пациенты, которым были назначены плановые операции, получили извещения об их переносе или отмене. Число больных с COVID-19 достигло 194. Без кислородных масок обходятся всего двое из 12 ковид-пациентов. Эти двое сейчас учатся снова дышать самостоятельно. Остальные подключены к аппаратуре, без которой они задохнулись бы.

Именно из-за этих тяжелобольных в больнице вынуждены были отменить плановые операции, потому что койки интенсивной терапии, требующиеся после тяжелых операций, пришлось отдать пациентам с коронавирусом.

Сообщается, что персонал операционной надел защитные костюмы и отправился ухаживать за больными коронавирусом. Это — начало новой волны распространения вируса, говорят медики одного из крупнейших медучреждений Латвии.

Ранее режим ЧС ввела Даугавпилсская региональная больница.