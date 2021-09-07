Сеул, 7 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. За минувшую неделю (с 29 августа по 4 сентября) в Южной Корее выявили 3091 случай заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их словам, 3070 или 99,3% случаев приходится на штамм «Дельта» («индийский» штамм), 18 случаев приходятся на штамм «Альфа» («британский» штамм), три случая — на штамм «Гамма» («бразильский» штамм).

Известно, что 2838 случаев заражения локальные, ещё 253 случая — завозные.

С декабря 2020 года в Южной Корее подтверждено 23 388 случая заражения новыми штаммами коронавируса. Из которых 19 951 случай заражения приходятся на «Дельта» штамм, 3262 случая — на «Альфа» штамм, 150 случаев — на «Бета» штамм, 25 случаев — на «Гамма» штамм.