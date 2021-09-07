Рига, 7 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Почти 300 подростков в возрасте от 11 до 17 лет получили прививку от коронавируса Covid-19, которая официально не разрешена к использованию в этой возрастной группе. Об этом сообщил телеканал LTV7.

Вакцина

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В Латвии действуют лишь две вакцины от коронавируса, которые официально одобрены для подростков, — препараты от BioNTech Pfizer и Moderna. Все остальные запрещены. Однако более ста подростков были вакцинированы препаратом Janssen, а 26 получили препарат производства AstraZeneсa.

Кроме того, выяснилось, что 136 подростков были вакцинированы прививкой Moderna еще до того, как её одобрили для использования подростками.

В Национальной службе здравоохранения факт признали и объяснили случившееся ошибкой медперсонала. «Есть специальный набор правил вакцинации, с которыми работники были ознакомлены. Но, как мы понимаем, всегда существует доля человеческого фактора», — заявила консультант по коммуникациям отдела проекта вакцинации национальной службы здравоохранения Латвии Инга Васильева.

По ее словам, во многих случаях это происходило потому, что некоторые подростки выглядели старше своих лет, из-за чего сотрудники центров вакцинации не удостоверились в их настоящем возрасте.

Только у одного подростка, которому вкололи неправильную вакцину, случилась аллергическая реакция прямо в центре вакцинации. Какая это реакция, не уточняется, однако ее последствия были устранены. Остальные дети, которым вкололи не ту вакцину, находятся под наблюдением врачей, пояснила Васильева.