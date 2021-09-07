Москва, 7 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности по всему миру и в России. Об этом в ходе научно-практической конференции «Кардиология на марше-2021» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире и в Российской Федерации», — сказал Мурашко.

По его словам, в 2020 году проводились мероприятия по обеспечению необходимыми препаратами пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний: «Необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях получили более 450 тысяч человек».