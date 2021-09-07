Пекин, 7 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории Китая сделано свыше 2,113 млрд прививок от COVID-19. Об этом 7 сентября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Russian.news.cn Анализ на коронавирус в Китае

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«По состоянию на 6 сентября 2021 года <…> сообщается, что в общей сложности (в Китае) использовано 2,113 млрд доз вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какое именно число людей прошло вакцинацию от нового заболевания, а также сколько человек получило одну дозу препарата, а сколько — две.

Отметим, за прошедшие 24 часа в Китае было выявлено 46 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 95 064.