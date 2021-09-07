Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Вакцинации от COVUD-19 не нужно бояться. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время своего визита 7 сентября в Екатеринбург.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Медик отметил, что у России уже имеется большой накопленный опыт, как свой, так и заграничный. И из него следует, что вакцинация является безопасной и эффективной для людей, приводит его слова Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, также Проценко спрогнозировал сроки начала четвёртой волны коронавируса. Она может возникнуть на рубеже сентября и октября.