Москва, 7 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Не знают, для чего и как могут использоваться их персональные данные. 37;% жителей России. Осведомлены о целях использования их данных 62%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

TheDigitalWay Персональные данные

Среди тех, кто в курсе того, их личными данными пользуются, лишь 15% опрошенных отмечают, что точно знают, как эти данные могут использоваться, а 47% что-то слышали, но без подробностей.

Хорошо информированы о целях сбора данных государственными организациями молодежь 18−34 лет (53−56%). О целях сбора данных коммерческими компаниями лучше известно людям 25−44 лет (50−55%).

Опрос по телефону проведен 9 июля 2021 года. Опрошены 1606 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться специальный ресурс, благодаря которому жители страны смогут узнать, пользуется ли кто-нибудь их персональными данными.

Читайте подробнее: Жители России смогут контролировать использование их персональных данных