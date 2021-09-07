Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Клинический фармаколог Клинической больницы Святителя Луки Санкт-Петербурга Людмила Исаева назвала главные анализы, которые необходимо сдать переболевшим COVID-19. По словам медика, постковидная реабилитация необходима не только пациентам, тяжело перенесшим заболевание, но и тем, кто переболел в легкой форме, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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По словам Исаевой, перенесшим заболевание в тяжелой форме пациентам в течение четырех недель надо провести целый комплекс исследований: рентгенографию грудной клетки, при необходимости КТ, электрокардиографию, эхокардиографию, клинический анализ с биохимией крови и целый ряд других.

Пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой форме, комплекс обследования ждет через восемь недель после выздоровления. Им необходимо в первую очередь пройти осмотр врача. В случае необходимости также будут назначены исследования. Обязателен клинический анализ крови, тесты биохимии, коагулограмма, проверка на склонность крови к образованию тромбозов или кровотечениям и другие.

«Врачи оценят так называемую «красную» кровь — эритроциты, гемоглобин. Нужно посмотреть, нет ли у пациента анемии, хорошо ли кислородом снабжаются органы. Все клетки страдают после перенесенной коронавирусной инфекции», — объяснила врач.