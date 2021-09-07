Курск, 7 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Курской области 7 сентября зарегистрировано 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 53 тыс. 425 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 48 тыс. 436 пациентов, в том числе 180 — за последние сутки.

Скончались 1313 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.