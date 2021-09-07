Москва, 7 сентября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. С точки зрения цены почти все выездные направления туризма из России перешли в премиальный сегмент. Об этом 7 сентября сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixel2013 Туризм

Исключение есть, но их всего два — Турция и Объединенные Арабские Эмираты в летний период, отметила представитель туриндустрии.

«Все остальные направления — это направления премиального сегмента. Будучи массовыми, они не являются таковыми по стоимости. Это тренд, который обозначился в 2020 году и закрепился в 2021 году. И пока не закончится пандемия, мы будем видеть, что премиальный сегмент будет самым стабильным и порой будет даже расти», — сказал Ломидзе.